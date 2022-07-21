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Холанн – Грилишу: «Я дешевле тебя в два раза, мне проще»

21 Июля 2022 • 12:08 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о взаимоотношениях с новичком команды нападающим Эрлингом Холанном.

«Эрлинг отличный, блестящий парень. В первый день, когда я встретил его, мы вместе взяли машину, и после той поездки я подумал: «Что за чувак!», - сказал Грилиш в интервью Mirror.

Полузащитник отметил, что Холанн не чувствует большого давления после перехода в один из лучших клубов мира.

«Эрлинг недавно сказал мне: «Я дешевле тебя в два раза, мне проще». На самом деле повышенные ожидания будут всегда, это реалии наших дней», - заметил полузащитник.

Кроме того, Грилиш охарактеризовал Холанна, как прямолинейного человека, и отметил его самоотдачу на тренировках.

В прошедшем сезоне Холанн, выступая за дортмундскую «Боруссию», провел в Бундеслиге 24 матча, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Эрлинг Холанн
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