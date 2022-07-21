Артета: «Нкетиа и Жезус могут играть вместе»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не исключает возможности появления нападающих Габриэля Жезуса и Эдди Нкетиа в одном составе.

«Мы хотим создать эту связку. Пока у них еще было мало времени, чтобы сыграться. Но мы работаем на тренировках и проверяем это в контрольных матчах. Важно, что оба футболиста постоянно создают угрозу воротам соперника», - сказал Артета после матча с «Орландо Сити».

Жезус перешел в «Арсенал» этим летом из «Манчестер Сити» за 52 миллиона евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 28 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.