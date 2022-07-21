«МЮ» – один из клубов, которым интересен защитник «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар попал на радар «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает французское издание L’Equipe. По информации источника, «красные дьяволы» изучают возможность осуществления сделки.

При этом не исключено, что Павар отправится в другую команду из Английской премьер-лиги. Игрок также интересен лондонскому «Челси», но сейчас приоритетом клуба являются Жюль Кунде и Преснел Кимпембе. Если один из этих вариантов сорвётся, команда Томаса Тухеля будет готова начать переговоры по трансферу Павара.

Напомним, что Павар оказался в «Баварии» летом 2019 года. До этого игрок выступал за «Штуттгарт», но при этом был основным в сборной Франции и выиграл с командой Дидье Дешама чемпионат мира.