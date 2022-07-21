Бен Ми близок к переходу в «Брентфорд»

Защитник «Бернли» Бен Ми продолжит выступать в Премьер-лиге в качестве игрока «Брентфорда».

Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии, сообщает The Guardian.

Ми ранее отклонил предложения от нескольких клубов АПЛ и МЛС.

В прошлом сезоне Ми являлся основным защитником «Бернли», но решил покинуть клуб, после того как команда лишилась прописки в высшем английском дивизионе.

В текущее межсезонье «Бернли» также покинул другой основной центральный защитник Джеймс Тарковски, перешедший в «Эвертон».

В прошедшем сезоне Ми провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 3 гола.