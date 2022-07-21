Экс-форвард «МЮ» Лингард выбрал новый клуб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард определился с новым местом работы. Как информируют журналисты таблоида Mirror, форвард пополнит ряды новичка Премьер-лиги «Ноттингем Форест».

В ближайшее время Джесси прибудет с расположение «лесников» для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. К новому клубу Лингард присоединится бесплатно, поскольку сейчас находится в статусе свободного агента.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги 29-летний нападающий сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.