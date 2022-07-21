Харрисон не перейдёт в «Ньюкасл»

Полузащитник «Лидса» Джек Харрисон принял решение о своём будущем. По информации журналиста Джеймса Маршмента, футболист не планирует переходить в «Ньюкасл» и хочет остаться в стане «павлинов».

Более того, в «Лидсе» посчитали оскорбительным предложение «Ньюкасла» по трансферу Харрисона. В клубе считают, что англичанин стоит гораздо дороже той суммы, которую предложили «сороки».

Напомним, что Джек Харрисон лишь прошлым летом завершил свой переход в «Лидс» на постоянной основе. До этого бывший футболист «Манчестер Сити» несколько лет выступал за «павлинов» на правах аренды.