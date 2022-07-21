Романо: «Ни один клуб АПЛ не заинтересовался Дибалой»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что несмотря на предложения агентов, ни одна команда Премьер-лиги не проявила интереса к подписанию нападающего Паоло Дибалы.

«Несмотря на слухи, ни один клуб Премьер-лиги не сделал никаких конкретных предложений. Агенты предложили Дибалу «Манчестер Юнайтед», но у клуба были другие приоритеты», - заявил Романо.

Это тем более удивительно, потому что трансфер аргентинца обошелся бы совершенно бесплатно.

В итоге Дибала принял решение подписать соглашение с «Ромой», хотя сумма отступных, прописанных в контракте (20 миллионов евро), намекает на то, что это сотрудничество может быть недолгим.

В прошедшем сезоне футболист, выступая за «Ювентус», провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.