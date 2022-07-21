Артета: «Нам важна универсальность Зинченко»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал потенциальное появление в команде защитника Александра Зинченко.

«Универсальность Зинченко — это то, что будет важно для команды. У нас есть игроки, которые играют на позиции левого защитника», - заявил наставник «Арсенала».

Это может означать, что испанский специалист собирается использовать украинца не только на бровке, но и в центре поля в качестве полузащитника.

Артета хорошо знаком с возможностями игрока. Испанец работал с Зинченко, когда был помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Зинченко, выступая за «горожан», провел в АПЛ 15 матчей, отметившись 4 результативными передачами.