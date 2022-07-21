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Гвардиола – о Кукурелье: «Мы ведём переговоры, но готовы рассмотреть и альтернативы»

21 Июля 2022 • 11:07 Комментировать

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб ведёт переговоры с «Брайтоном» по трансферу левого защитника Марка Кукурельи. Напомним, что «чайки» требуют за своего футболиста 60 миллионов евро, тогда как «горожане» пока предлагают 40.

«Мы ведём переговоры, но если ничего не получится, мы будет готовы рассмотреть и альтернативные варианты. В любом случае, у нас есть Канселу и молодой Уилсон-Эсбранд. Также на этой позиции может сыграть Аке», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Сити» также близок к продаже другого левого защитника – Александра Зинченко, который перейдёт в «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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