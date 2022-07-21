«Вест Хэм» предложил 15 миллионов евро за игрока «Ливерпуля»

Лондонский «Вест Хэм» хочет приобрести полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена. Как сообщает Daily Mirror, «молотобойцы» уже сделали мерсисайдскому клубу официальное предложение в размере 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен сохранить Окслейд-Чемберлена в команде как минимум на следующий сезон. В то же время сам футболист дал понять, что хочет уйти и получать больше игровой практики.

Напомним, что Алекс перебрался в «Ливерпуль» летом 2017 года. Кроме центра поля англичанин также может закрыть позицию на фланге атаки. В «Арсенале» игрок ранее периодически играл правого защитника.