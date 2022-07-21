Чиновник из Уэльса: «Не нужно размахивать «радужными» флагами в Катаре»

Исполнительный директор валлийской футбольной ассоциации Ноэль Муни призвал болельщиков сборной Уэльса проявить здравый смысл и не провоцировать в Катаре местных жителей, размахивая радужными флагами.

«Среди наших болельщиков есть очень сильное ЛГБТ-сообщество, представители которого наверняка поедут на чемпионат мира», — сказал Муни в интервью MirrorFootball. «Нас заверили, что в Катаре будет проявляться терпимость, но даже будучи гетеросексуальной парой, не стоит проявлять чувств в публичных местах и на улицах».

Муни отметил, что чемпионат пройдет в особой стране с особой культурой и призвал проявить к этому уважение.

Ранее сообщалось, что многие футбольные специалисты негативно отнеслись к решению провести чемпионат мира в Катаре, указывая на проблемы в стране в вопросах несоблюдения прав человека.