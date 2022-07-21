Гаттузо: «Меня не назначили в «Тоттенхэм» из-за ложных обвинений»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, почему его год назад не назначили в лондонский «Тоттенхэм». По словам итальянца, ключевую роль сыграли ложные обвинения в расизме.

«Когда я покинул «Фиорентину», все думали, что я возглавлю «Тоттенхэм». Мы действительно вели переговоры, но меня не назначили из-за ложных обвинений, из-за того, что меня совсем не касается. Если бы менеджеры «Тоттенхэма» вели себя иначе, возможно, всё сложилось бы по-другому», – цитирует итальянца Джанлука ди Марцио.

Напомним, что Гаттузо с недавних пор является тренером «Валенсии». В своём новом клубе итальянец хочет видеть Тьемуэ Бакайоко, который играл под его руководством в «Милане» и «Наполи».