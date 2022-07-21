«Ньюкасл» нацелился на форварда «Зальцбурга»

Перспективный словенский нападающий Беньямин Шешко, выступающий в чемпионате Австрии за «РБ Зальцбург», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

По сообщениям таблоида Daily Mail, интерес к 19-летнему футболисту проявляет «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают Шешко в качестве альтернативы Уго Экитике, отдавшему предпочтение переходу в «ПСЖ».

По оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость Беньямина оценивается в десять миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Шешко провел 36 поединков за «Зальцбург», в которых отметился десятью голами и семью результативными передачами.