«Эвертон» с разгромным счётом проиграл клубу МЛС

Контрольный матч между «Эвертоном» и «Миннесотой Юнайтед» закончился со счетом 4:0 в пользу клуба МЛС.

После игры главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сказал, что игрокам нужно избавиться от эмоций, связанных с выживанием в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

«Если мы не хотим снова оказаться в такой же ситуации, игроки должны выглядеть лучше, и я должен работать лучше», - сказал Лэмпард в интервью Liverpool Echo.

Наставник раскритиковал футболистов за неудачный матч с «Миннесотой» и отметил, что состав команды нуждается в усилении.

«В этом нет никаких сомнений. Летом мы потеряли Ришарлисона. В команде есть вещи, которые я хочу усилить. Такой клуб, как «Эвертон», должен иметь конкурентоспособный состав», - добавил Лэмпард.

«Эвертон» проводит предсезонное турне в США, где готовится к новому сезону. Старт АПЛ намечен на начало августа.