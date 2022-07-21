Бернарду Силва отреагировал на слухи об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на слухи о своем уходе из английского клуба.

«Для меня сейчас самое главное – это подготовка к сезону. Пока я выступаю за «горожан» и всегда буду выкладываться по максимум в матчах за эту команду. У меня сложились замечательные отношения с болельщиками и одноклубниками. Очень ценю это», - цитирует португальского футболиста Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что в подписании португальского хавбека заинтересована каталонская «Барселона».

За «Манчестер Сити» Бернарду выступает с 2017 года. Он забил 48 голов и отдал 50 ассистов в 249 матчах.