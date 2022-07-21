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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жена Роналду хочет вернуться в Испанию, а мама ждёт сына в Лиссабоне

21 Июля 2022 • 10:13 Комментировать (2)

Интерес нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду к продолжению карьеры в Испании объясняется семейной ситуацией.

Как сообщает Diario Sport, жена форварда, Джорджина, хочет вернуться в Испанию, где она выросла, и Мадрид находится на первом месте в списке ее приоритетов. Сам Роналду не скрывал своей симпатии к «Реалу», но переход вряд ли будет осуществлен, учитывая сложившуюся атмосферу в столичном клубе.

Еще одним вариантом называется «Атлетико». Была информация, что переговоры с командой Диего Симеоне ведутся, но конкретных решений пока принято не было.

Тем временем, мама форварда, Долорес Авейру, мечтает о возвращении сына в лиссабонский «Спортинг» - клуб, где началась карьера португальца. В отличие от «Манчестер Юнайтед», «Спортинг» может предложить Роналду выступление в Лиге чемпионов.

Напомним, что ранее Роналду заявил, что больше не хочет выступать за английский клуб.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон
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