Павара предложили английскому топ-клубу

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Кристиана Фалька, агент Роберта Левандовски Пини Захави предложил услуги футболиста лондонскому «Челси».

Отметим, что «пенсионеры» сейчас как раз нуждаются в усилении центра обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Причём Павар также может закрыть позицию правого защитника, поэтому по функционалу француза можно сравнить с капитаном Сесаром Аспиликуэтой, который собрался уходить в «Барселону».

Однако приоритетами для «Челси» в данный момент являются другие игроки – Жюль Кунде и Преснел Кимпембе. Если сделка по одному из этих защитников сорвётся, «синие» могут переключить внимание на Павара.