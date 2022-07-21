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Тухель: «Во втором тайме я увидел 4 ускорения – все они были от Рахима»

21 Июля 2022 • 09:57 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал дебют новичка команды Рахима Стерлинга в товарищеском матче против «Шарлотт». Поединок против американцев «пенсионеры» завершили со счётом 1:1, а затем проиграли в серии пенальти, хотя Стерлинг реализовал свой одиннадцатиметровый.

«Во втором тайме я увидел 4 ускорения – все они были от Рахима, именно ради этого мы его и покупали. Я пока не определился какая тройка в атаке будет играть в основе», – сказал Тухель на пресс-конференции после игры.

Напомним, что «Челси» заплатил за Стерлинга «Манчестер Сити» 50 миллионов евро с учётом бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рахим Стерлинг
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