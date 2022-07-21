У Депая есть два предложения от топ-клубов АПЛ

«Барселона» получила два предложения от клубов АПЛ по нападающему Мемфису Депаю. Среди кандидатов на игрока называются «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Каталонский клуб рассчитывает получить за форварда 20 миллионов евро. «Тоттенхэм» предлагает 17 миллионов. Ранее была информация, что ближе к концу трансферного окна каталонцы будут готовы отпустить Депая за 15 миллионов.

Кроме того, интерес к нападающему проявляет «Арсенал», сообщают испанские источники.

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что футболист не входит в планы каталонского клуба на новый сезон.

В прошедшем сезоне Депай провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.