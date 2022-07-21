«Брайтон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по трансферу Кукурельи

«Брайтон» отклонил очередное предложение «Манчестер Сити» по трансферу левого защитника Марка Кукурельи. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Баллус, «горожане» предложили за футболиста сумму в районе 40 миллионов евро, но получили отказ.

«Брайтон» ранее чётко дал понять «Манчестер Сити», что будет готов отпустить своего защитника лишь за 60 миллионов евро. При этом «горожане» не хотят платить такую сумму, даже несмотря на продажу Александра Зинченко в лондонский «Арсенал», за которую команда Хосепа Гвардиола выручила около 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кукурелья отметился голом и ассистом в 35 матчах АПЛ.