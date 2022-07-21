В сделке по Кунде наступают ключевые часы

Сегодня должно разрешится будущее защитника «Севильи» Жюля Кунде. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, в сделке по трансферу француза наступают ключевые часы.

Лондонский «Челси» договорился с «Севильей» о сумме трансфера в размере 55 миллионов евро, но при этом сторонам ещё предстоит согласовать срок выплат и различные бонусы. В то же время андалузский клуб даёт время «Барселоне», чтобы сделать своё предложение, но «сине-гранатовые» пока молчат.

В данный момент более вероятным вариантом для Кунде является именно «Челси». «Барселоне» будет трудно найти деньги для осуществления трансфера.