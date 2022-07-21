«Лестер» будет вынужден продать Тилеманса

Финансовое положение «Лестера» заставит клуб расстаться с ключевыми игроками.

«Лестер» в летнее межсезонье пока не сделал ни одного приобретение. Финансовое положение клуба оставляет желать лучшего. Кроме того, как сообщает Daily Telegraph, у «Лестера» на данный момент слишком высокая зарплатная ведомость, и прогнозируется, что команда еще потеряет около 110 миллионов евро из-за правил финансового фэйр-плей.

Ранее была информация, что Тилеманс якобы сказал одному из своих друзей, что хотел бы перейти в «Арсенал». Стоимость трансфера оценивается в 35-40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.