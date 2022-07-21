Аспиликуэта пропустил контрольный матч «Челси»

Защитник Сесар Аспиликуэта не попал в стартовый состав «Челси» на товарищеский матч против «Шарлотт».

Как сообщает SPORT, «Челси» достиг договоренности с «Барселоной» по поводу перехода защитника, и именно это стало причиной отсутствия Аспиликуэты в составе «синих». Ориентировочная стоимость трансфера составит от 4 до 5 миллионов евро.

«Барселона» давно ведет переговоры по Аспиликуэте. В прошлом сезоне на позиции правого защитника в «Барселоне» выступали Серджино Дест и Давид Алвес. Однако, главный тренер каталонцев Хави не слишком доверяет Десту, а с Дани Алвесом руководство клуба и вовсе решило не продлевать контракт.

В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.