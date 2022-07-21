«Барселона» рассматривает Лапорта в качестве альтернативы Кунде

«Барселона» планирует заняться трансфером защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, если не получится приобрести из «Севильи» Жюля Кунде.

Лапорт перешел в «Манчестер Сити» в 2018 году и зарекомендовал себя одним из лучших защитников АПЛ. Тем не менее, он не всегда являлся первым выбором наставника «горожан» Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Fichajes, каталонцы попытаются осуществить трансфер защитника, если сорвется переход Кунде. Однако, вызывает сомнение, что Гвардиола решит отпустить футболиста.

В прошедшем сезоне Лапорт провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 4 гола.