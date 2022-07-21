Зинченко был замечен в форме «Арсенала»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко прибыл в США, где присоединится к своему новому клубу – лондонскому «Арсеналу». Как сообщил в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже был замечен в экипировке «канониров».

Лондонский клуб и «Манчестер Сити» уже согласовали трансфер украинского футболиста. Переход Зинченко обойдется лондонцам в 25-30 миллионов евро. Александр подпишет с «Арсеналом» долгосрочный контракт до середины 2027 года.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 28 поединках за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.