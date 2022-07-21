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«Челси» увеличил предложение по Кунде

21 Июля 2022 • 06:23 Комментировать

Защитник сборной Франции и «Севильи» Жюль Кунде продолжает оставаться приоритетной трансферной целью лондонского «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, боссы английского клуба приготовили новое предложение по трансферу игрока.

«Пенсионеры» готовы выделить на приобретение Кунде 64,5 миллиона евро. Ранее лондонцы давали за Жюля 55 миллионов, однако такие деньги не устроили андалусийскую сторону.

Главным конкурентом «Челси» в споре за француза считается каталонская «Барселона». В ближайшее время «сине-гранатовые» получат 200 миллионов на трансферы и смогут навязать борьбу лондонцам в споре за Кунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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