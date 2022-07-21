«Манчестер Сити» победил «Америку» благодаря дублю де Брёйне

В рамках предсезонного турне по США «Манчестер Сити» провел контрольную встречу с мексиканской «Америкой». Встреча состоялась в Хьюстоне и завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Счет в поединке на 30-й минуте открыл бельгийский полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне. Через 13 минут мексиканцы смогли отыграться благодаря усилиям Энри Мартина. Однако в компенсированное к первому тайму время все тот же де Брёйне вывел «горожан» вперед.

Во второй половине встречи команды засушили игру и больше не забивали. Как итог – 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.