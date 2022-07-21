«Арсенал» переиграл «Орландо Сити» в контрольном матче

Лондонский «Арсенал» уверенно переиграл «Орландо Сити» в рамках выездного турне по США со счетом 3:1.

Уже в дебюте встречи, на 5-й минуте Мартинелли после выверенного паса от партнера нанес удар по воротам и нашел защитника, рикошетом от которого сфера влетела в сетку, что позволило лондонскому клубу выйти вперед в игре.

На 29-й минуте встречи Торрес сумел сравнять счет на табло – 1:1. К

Казалось, что игра закончится ничьей, как вдруг Нкетиа на 66-й минуте встречи переправил мяч в ворота соперников, а Нелсон, едва вышедший на замену, установил итоговый счет на табло – 3:1. «Арсенал» сумел уверенно победить в контрольной встрече.