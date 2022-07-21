Боец UFC считает, что Нуньес забьёт больше Холанна

Известный боец UFC Пэдди Пимблетт рассказал журналистам о том, что уругвайский новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес забьёт больше голов, чем Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

Пимблетт сказал Sky Sports, что когда в своих социальных сетях он написал о том, что Нуньес забьёт больше голов, чем Холанн, то над ним начали смеяться. Боец отметил, что он верит в уругвайского форварда и искренне верит в его бомбардирские таланты.

Напомним, что Дарвин Нуньес этим летом перебрался из «Бенфики» в «Ливерпуль», а Эрлинг Холанн сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити».