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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Барселона» переключится на Бернарду Силву после решения вопроса с Кунде»

20 Июля 2022 • 23:54 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва продолжает оставаться главной целью «Барселоны».

На данный момент каталонский клуб ведет борьбу с «Челси» за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Как сообщает итальянский инсайдер, после решения этого вопроса «Барса» начнет переговоры с «горожанами» по трансферу португальского полузащитника.

Сам Бернарду Силва не собирается покидать «Сити», но каталонцы уверены, что смогут предложить игроку адекватные условия.

При этом многое будет зависеть от ситуации с Френки де Йонгом, от которого «Барселона» хочет избавиться, но сам футболист не желает покидать клуб.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва провел в АПЛ 35 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Манчестер Сити Бернарду Силва Френки де Йонг Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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