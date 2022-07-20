Романо: «Барселона» переключится на Бернарду Силву после решения вопроса с Кунде»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва продолжает оставаться главной целью «Барселоны».

На данный момент каталонский клуб ведет борьбу с «Челси» за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Как сообщает итальянский инсайдер, после решения этого вопроса «Барса» начнет переговоры с «горожанами» по трансферу португальского полузащитника.

Сам Бернарду Силва не собирается покидать «Сити», но каталонцы уверены, что смогут предложить игроку адекватные условия.

При этом многое будет зависеть от ситуации с Френки де Йонгом, от которого «Барселона» хочет избавиться, но сам футболист не желает покидать клуб.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва провел в АПЛ 35 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.