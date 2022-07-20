«Арсенал» сделал предложение по Артуру Мело

«Арсенал» сделал официальное предложение «Ювентусу» по трансферу полузащитника Артура Мело.
После того, как «Ювентус» приобрел Поля Погба, бразилец перестал входить в планы главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри. Лондонцы пытались купить Артура еще в зимнее трансферное окно, но тогда стороны не достигли согласия в финансовой стороне вопроса.
Сам Артур, по его словам, очень хотел бы присоединиться к «Арсеналу», сообщают итальянские источники.
В то же время, уточняется, что трансфер Артура никак не повлияет на переговоры по переходу Юри Тилеманса из «Лестера». Наставник «Арсенала» Микель Артета заинтересован в обоих игроках.
В прошедшем сезоне Артур провел в Серии А 20 матчей.