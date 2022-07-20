«Наполи» начал переговоры с Броя

«Наполи» связался с представителями нападающего «Челси» Армандо Броя.

Об этом сообщил RAI Sport. Броя отыграл прошлый сезон на правах аренды в «Саутгемптоне», после чего летом вернулся в «Челси». Форвард уже заявил главному тренеру «синих» Томасу Тухелю, что планирует сменить клуб, если не получит места в стартовом составе в новом сезоне. Что касается Томаса Тухеля, то он бы хотел продолжить сотрудничество с албанским нападающим.

Ранее сообщалось, что определенного прогресса в трансфере Броя добился «Вест Хэм», но сейчас у «молотков» появился конкурент в лице неаполитанского клуба.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, в которых забил 6 голов.