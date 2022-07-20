Бруну Фернандеш: «Мне нравится жёсткая позиция тен Хага в вопросе дисциплины»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу дисциплины, которую команде старается привить новый наставник Эрик тен Хаг.

«Для меня дисциплина — это не только то, как ты играешь на поле, позиция, которую ты занимаешь. Это еще и поведение вне поля – например, не опаздывать на встречи или на командный обед», - сказал футболист.

Ранее тен Хаг установил жесткие правила, при нарушении которых любой игрок команды может быть оштрафован.

«Я думаю, что мы какое-то время упускали это из виду. Раньше такого не было. Дисциплина очень важна. Если кто-то опаздывает, он должен быть наказан. И это хорошо», - добавил полузащитник.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится на предсезонном сборе в Австралии, где готовится к новому сезону. Старт АПЛ назначен на начало августа.