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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака: «Если бы не Артета, меня бы не было в «Арсенале»

20 Июля 2022 • 21:49 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал журналистам о своих отношениях с наставником «канониров» Микелем Артетой.

«Без Артеты меня бы больше не было в «Арсенале». Он очень помог мне, когда я был полностью подавлен. Он отводил меня в сторону, помогал мне в мелочах, шаг за шагом, как друг, пытался помочь мне в моих отношениях с болельщиками», - сказал Джака в интервью ESPN.

В 2019 году Джака был лишен капитанской повязки в «Арсенале», после того как агрессивно повел себя с болельщиками в игре против «Кристал Пэлас».

В прошедшем сезоне футболист сыграл в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака
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