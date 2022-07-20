Джака: «Если бы не Артета, меня бы не было в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал журналистам о своих отношениях с наставником «канониров» Микелем Артетой.

«Без Артеты меня бы больше не было в «Арсенале». Он очень помог мне, когда я был полностью подавлен. Он отводил меня в сторону, помогал мне в мелочах, шаг за шагом, как друг, пытался помочь мне в моих отношениях с болельщиками», - сказал Джака в интервью ESPN.

В 2019 году Джака был лишен капитанской повязки в «Арсенале», после того как агрессивно повел себя с болельщиками в игре против «Кристал Пэлас».

В прошедшем сезоне футболист сыграл в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.