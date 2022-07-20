«Барселона» опровергла слухи об интересе к Регилону

«Барселона» не собирается приобретать защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

Ранее была информация, что защитник «шпор» рассматривается каталонским клубом в качестве плана «Б», если сорвется переход из «Челси» Маркоса Алонсо. Однако, как сообщает SPORT, представители «Барселоны» опровергли этот вариант из-за связей Регилона с мадридским «Реалом». Футболист в сезоне 2018/19 годов провел 14 матчей за испанский столичный клуб, а сам неоднократно признавался в своих симпатиях к «Реалу».

На данный момент защитник «шпор» выставлен на трансфер и находится в поисках нового клуба.

В прошедшем сезоне Регилон провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.