Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» опровергла слухи об интересе к Регилону

20 Июля 2022 • 21:14 Комментировать

«Барселона» не собирается приобретать защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

Ранее была информация, что защитник «шпор» рассматривается каталонским клубом в качестве плана «Б», если сорвется переход из «Челси» Маркоса Алонсо. Однако, как сообщает SPORT, представители «Барселоны» опровергли этот вариант из-за связей Регилона с мадридским «Реалом». Футболист в сезоне 2018/19 годов провел 14 матчей за испанский столичный клуб, а сам неоднократно признавался в своих симпатиях к «Реалу».

На данный момент защитник «шпор» выставлен на трансфер и находится в поисках нового клуба.

В прошедшем сезоне Регилон провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Барселона Серхио Регилон Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
22:31 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Мы должны уважать решение Роналду»
22:25 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Мне нравится жёсткая позиция тен Хага в вопросе дисциплины»
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Севилья» согласовали трансфер Кунде
21:49 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Если бы не Артета, меня бы не было в «Арсенале»
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» опровергла слухи об интересе к Регилону
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» обратит внимание на Салиба, если сорвётся переход Кунде
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» засомневалась в возможности купить Кунде
20:42 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Сити» достиг устного соглашения с Кукурельей»
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала новый раунд переговоров с «Челси» по Аспиликуэте
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил «Севилье» двух футболистов в обмен на Кунде
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется защитником лиссабонского «Спортинга»
20:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовы платить Кунде в два раза больше, чем в «Барселоне» 1
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг отпустит 20-летнего форварда из «Манчестер Юнайтед» слухи
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему де Йонг не хочет в «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
18:01 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» 4
Все новости
Рекомендуем