«Барселона» обратит внимание на Салиба, если сорвётся переход Кунде

Пока защитник «Севильи» Жюль Кунле решает, в каком клубе он хочет продолжить карьеру, «Барселона» не теряет времени даром.

Как сообщает источник в Испании, в случае срыва перехода Кунде в каталонский клуб, «Барса» займется трансфером защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

Футболист отыграл прошлый сезон в «Марселе» на правах аренды. Своей игрой он впечатлил главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и получил вызов в главную команду страны.

Летом он вернулся в «Арсенал», но твердого места в основном составе пока не имеет.

В прошедшем сезоне Салиба провел в Лиге 1 36 матчей, не отметившись результативными действиями.