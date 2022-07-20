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Романо: «Манчестер Сити» достиг устного соглашения с Кукурельей»

20 Июля 2022 • 20:42 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» продвинулся в вопросе перехода защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

«Манчестер Сити» наконец-то готов начать официальные переговоры с «Брайтоном» по Марку Кукурелье. Предложение уже готово. Устное соглашение с игроком почти достигнуто», - сообщил инсайдер.

После перехода Александра Зинченко в «Арсенал», «Сити» нуждаются в еще одном левом защитнике. Сумма трансфера Кукурельи оценивается в 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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