Романо: «Манчестер Сити» достиг устного соглашения с Кукурельей»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» продвинулся в вопросе перехода защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

«Манчестер Сити» наконец-то готов начать официальные переговоры с «Брайтоном» по Марку Кукурелье. Предложение уже готово. Устное соглашение с игроком почти достигнуто», - сообщил инсайдер.

После перехода Александра Зинченко в «Арсенал», «Сити» нуждаются в еще одном левом защитнике. Сумма трансфера Кукурельи оценивается в 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.