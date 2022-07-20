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«Барселона» начала новый раунд переговоров с «Челси» по Аспиликуэте

20 Июля 2022 • 20:28 Комментировать

«Барселона» возобновила переговоры с «Челси» по трансферу защитника лондонского клуба Сесара Аспиликуэты.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, представители команд начали новый раунд переговоров. Сам защитник находится в стадии ожидания, ведь предложение личного контракта от «Барселоны» все еще в силе. Каталонцы предлагали Аспиликуэте в марте соглашение на два года.

32-летний защитник выступает за «Челси» с 2012 года, перебравшись из «Марселя». В минувшем сезоне он принял участие в 47 встречах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи.    

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Фабрицио Романо Трансферы футбола - лето 2022
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