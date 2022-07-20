«Барселона» начала новый раунд переговоров с «Челси» по Аспиликуэте

«Барселона» возобновила переговоры с «Челси» по трансферу защитника лондонского клуба Сесара Аспиликуэты.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, представители команд начали новый раунд переговоров. Сам защитник находится в стадии ожидания, ведь предложение личного контракта от «Барселоны» все еще в силе. Каталонцы предлагали Аспиликуэте в марте соглашение на два года.

32-летний защитник выступает за «Челси» с 2012 года, перебравшись из «Марселя». В минувшем сезоне он принял участие в 47 встречах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи.