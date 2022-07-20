«Ньюкасл» интересуется защитником лиссабонского «Спортинга»

«Ньюкасл» сделал предложение по защитнику португальского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Английский клуб давно присматривается к футболисту и пытался приобрести его еще в зимнее трансферное окно. Контракт Инасиу рассчитан до 2026 года. Этим летом «Ньюкасл» предложил 33 миллиона евро, но, как сообщает Correio da Manha, получил отказ.

В контракте Инасиу указана сумма отступных в размере 45 миллионов евро. Главный тренер «сорок» Эдди Хау рассматривает игрока, как идеальное дополнение к Свену Ботману в центре защиты.

Сообщается также, что к Инасиу проявляют интерес «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.