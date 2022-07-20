Факундо Пельистри работает на предсезонке с «Манчестер Юнайтед» и даже смог забить гол в товарищеской игре против «Ливерпуля». Впрочем, 20-летний уругвайский футболист не фигурирует в долгосрочных планах главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Понимая это, Пельистри хочет уйти в аренду в летнее трансферное окно. Голландский тренер не будет возражать и отпустит уругвайца.

За последние полтора года Факундо Пельистри дважды отправлялся в аренду в испанский «Алавес».

Добавим, что в начале 2022 календарного года Факундо Пельистри дебютировал за национальную сборную Уругвая.