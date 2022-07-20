Френки де Йонг остаётся героем трансферных слухов. Судя по данным СМИ, «Барселона» не прочь продать игрока из-за его высокой зарплаты. Заполучить голландского полузащитника хотел бы «Манчестер Юнайтед», но сам де Йонг не желает ехать на «Олд Траффорд».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на испанское издание Sport, такая позиция де Йонга связана с тем, что ему не нравится город Манчестер. Кроме того, Френки отпугивает «беспорядочное управление клубом», которое он заметил в «Юнайтед»

25-летний Френки де Йонг играет за «Барселону» с лета 2019 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.