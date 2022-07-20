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​Зинченко подписал контракт с «Арсеналом»

20 Июля 2022 • 18:01 Комментировать (3)

Александр Зинченко подписал контракт с лондонским «Арсеналом». Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что трудовое соглашение 25-летнего украинца с «канонирами» рассчитано до конца июня 2026 года.

Ранее переход Александра Зинченко в «Арсенал» подтвердил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

За «Манчестер Сити» Александр Зинченко провёл в различных соревнованиях 127 официальных матчей. В них украинский хавбек, которого Хосеп Гвардиола использовал на позиции левого защитника, забил 2 гола и отдал 12 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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