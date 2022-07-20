​В Англии отметили большие траты «Арсенала» на рынке

Судя по всему, руководители «Арсенала» осознали, что для возвращения в Лигу чемпионов состав команды должен быть усилен. В ближайшее время «канониры» подпишут Александра Зинченко, ранее игравшего за «Манчестер Сити». Официально о трансфере ещё не объявили, но Хосеп Гвардиола уже успел подтвердить переезд украинца в северный Лондон.

Эксперты из Sky Sports составили табличку и выделили топ-5 клубов АПЛ по затратам на летнем трансферном рынке на текущий момент. С учётом скорого трансфера Зинченко на вершине располагается «Арсенал», потративший 121,5 миллиона фунтов. Дальше идут «Тоттенхэм» (115), «Манчестер Сити» (101,1), «Лидс» (95,4) и «Ливерпуль» (91,5).