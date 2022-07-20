Терье интересен трём топ-клубам АПЛ, хавбек в прошлом сезоне забил 21 гол в чемпионате Франции

Полузащитник «Ренна» Мартен Терье вошёл в сферу интересов трёх топ клубов из Английской премьер-лиги. По информации Foot Mercato, француза хотят приобрести «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». Также к футболисту присматривается «Лидс».

Напомним, что футболист выступает за «Ренн» уже два года. Ранее Мартен играл за «Лион», в котором так и не смог закрепиться после убедительного первого сезона.

В прошлой кампании Терье забил 21 гол в чемпионате Франции, выступая на позиции центрального полузащитника. Футболист занял третье место в таблице бомбардиров Лиги 1, пропустив вперёд Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Виссама Бен-Йеддера из «Монако».