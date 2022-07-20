Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Судьба Кунде должна решиться сегодня

20 Июля 2022 • 15:52 Комментировать

Будущее защитника «Севильи» Жюля Кунде должно решиться уже сегодня. По информации журналиста Бена Джейкобса, андалузский клуб намерен разрешить ситуацию до четверга, ведь уже завтра команда отправляется на предсезонные сборы.

Сам Кунде также торопится и пытается как можно скорее перейти в новую команду. Напомним, что два главных претендента на француза – лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что «сине-гранатовые» уже согласовали с «Севильей» трансфер Кунде. В то же время итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио утверждает, что француз близок к переходу в «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
16:34 · Россия. Первая лига
Газизов: «Арсенал» будет обязан заплатить 300 тысяч евро «Уфе» за Зинченко
16:08 · Англия. Премьер-лига
​В Англии отметили большие траты «Арсенала» на рынке
15:59 · Англия. Премьер-лига
Терье интересен трём топ-клубам АПЛ, хавбек в прошлом сезоне забил 21 гол в чемпионате Франции
15:52 · Англия. Премьер-лига
Судьба Кунде должна решиться сегодня
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Брайтон» расходятся в 25 миллионах евро по цене Кукурельи
15:30 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс остаётся приоритетом «Арсенала» на лето
15:23 · Англия. Премьер-лига
Фекир – о сорвавшемся трансфере в «Ливерпуль»: «Всё было готово, Клопп сказал, что любит меня»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Мане, Салах и Менди – претенденты на звание игрока года в Африке
15:14 · Англия. Премьер-лига
Джанлука Ди Марцио: «Челси» закрывает сделку по Кунде»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Севильи» поздравили Кунде с трансфером в «Челси», игрок ответил: «Спасибо»
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ещё не связывался с Тони
14:25 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «Будет приятно вернуться в Лейпциг»
14:23 · Англия. Премьер-лига
​У новичка АПЛ хорошие шансы подписать Лингарда слухи
14:15 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко – о своём задержании: «Ошибаться нормально, но полицейские создали мне проблемы»
14:06 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг больше хочет в «Челси», а не в «МЮ» 3
Все новости
Рекомендуем