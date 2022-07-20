Судьба Кунде должна решиться сегодня

Будущее защитника «Севильи» Жюля Кунде должно решиться уже сегодня. По информации журналиста Бена Джейкобса, андалузский клуб намерен разрешить ситуацию до четверга, ведь уже завтра команда отправляется на предсезонные сборы.

Сам Кунде также торопится и пытается как можно скорее перейти в новую команду. Напомним, что два главных претендента на француза – лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что «сине-гранатовые» уже согласовали с «Севильей» трансфер Кунде. В то же время итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио утверждает, что француз близок к переходу в «Челси».