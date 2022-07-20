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«Манчестер Сити» и «Брайтон» расходятся в 25 миллионах евро по цене Кукурельи

20 Июля 2022 • 15:47 Комментировать

«Манчестер Сити» не может договориться с «Брайтоном» по трансферу Марка Кукурельи. Как сообщает в социальных сетях журналист Марк Огден, клубы расходятся в 25 миллионах евро по цене на футболиста.

«Брайтон» хочет за Кукурелью 60 миллионов евро, но «Манчестер Сити» не готов идти на такие условия, даже несмотря на продажу Александра Зинченко в лондонский «Арсенал» за 40 миллионов.

Напомним, что Кукурелья сам хочет присоединиться к «Манчестер Сити», о чём не отрицал в интервью. Испанец является последней целью «горожан» в это трансферное окно. Ранее ряды клуба пополнили Эрлинг Холанн, Кэлвин Филлипс и Хулиан Альварес.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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