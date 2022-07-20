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Тилеманс остаётся приоритетом «Арсенала» на лето

20 Июля 2022 • 15:30 Комментировать

«Арсенал» не намерен оставлять попытки заполучить полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Как сообщает журналист Джон Перси, главный тренер «канониров» Микель Артета давит на руководство, чтобы поскорее завершить сделку по трансферу бельгийца.

Отмечается, что Тилеманс, у которого остаётся год по контракту с «Лестером», может быть доступен за 40 миллионов евро, но «Арсенал» пока не готов платить такую сумму.

Напомним, что ранее «Арсенал» подписал уже трёх футболистов: Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити», Маркиньоса из бразильского «Сан-Паулу» и Фабиу Вийера из «Порту». Также клуб близок к трансферу ещё одного футболиста «Манчестер Сити» – Александра Зинченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс Трансферы футбола - лето 2022
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