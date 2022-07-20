Фекир – о сорвавшемся трансфере в «Ливерпуль»: «Всё было готово, Клопп сказал, что любит меня»

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир вновь вспомнил о своём сорвавшемся трансфере в «Ливерпуль» из французского «Лиона».

«Всё было готово, я несколько раз говорил с Юргеном Клоппом, он сказал, что любит меня. Мы уже готовились подписать контракт, но затем кое-что случилось с моим представителем, после чего переговоры окончательно сорвались», – цитирует Фекира Betis TV.

Напомним, что Набиль Фекир мог перебраться в «Ливерпуль» летом 2018 года. В конечном итоге француз остался в «Лионе» и через год отправился в «Бетис», за который выступает и по сей день. В прошлом сезоне нападающий отметился 6 голами и 8 ассистами в Ла Лиге.