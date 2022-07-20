Мане, Салах и Менди – претенденты на звание игрока года в Африке

Стали известны три претендента на звание игрока года в Африке. Ими стали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане и голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди.

Сообщается, что победитель будет объявлен 21 июля в столице Марокко – Рабате. Напомним, что в прошлом году лучшим игроком года в Африке стал Мохамед Салах, который претендует на защиту звания в этом году.

Садио Мане и Мохамед Салах ранее вместе выступали в «Ливерпуле», но сенегалец по итогу решил перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Мане и Менди вместе играют за сборную Сенегала. В финале Кубка Африки они выиграли Египет, за который выступает Салах.