Болельщики «Севильи» поздравили Кунде с трансфером в «Челси», игрок ответил: «Спасибо»

В социальных сетях появилось видео, где защитник «Севильи» Жюль Кунде благодарит болельщиков в ответ на поздравления по поводу перехода в «Челси». Когда француз покидал тренировку своей команды на машине, к нему подошли фанаты и поздравили с переходом в «Челси», на что игрок ответил: «Спасибо».

Напомним, что «Севилья» требует за Кунде 65 миллионов евро. В данный момент ближе всего к трансферу именно «Челси», но каталонская «Барселона» также сохраняет шансы заключить сделку.

Кунде мог оказаться в «Челси» год назад, но тогда «пенсионеры» отказались платить сумму отступных в размере 80 миллионов евро.